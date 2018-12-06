يشير جداد: خلافات الكتل السياسية حول المرشحين يؤخر إكمال عبد المهدي للكابينة الوزارية

2018/12/06 | 06:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، أن تشهد جلسة البرلمان ليوم غد حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، مؤكداً أن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على مرشحي الوزارات.

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