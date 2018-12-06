حدث في مثل هذا اليوم 6 كانون الأول

2018/12/06 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر أو 6 كانون الأوَّل أو يوم 612 (اليوم السادس من الشهر الثاني عشر) هو اليوم الأربعين بعد الثلاثمائة (340) من السنة، أو الحادي والأربعين

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