هل ستجرأ السعودية على خفض أنتاج النفط والمخاطرة بإغضاب ترامب؟  

2018/12/06 | 06:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء قبل اجتماع كبار مصدري الخام في العالم، والذين سيناقشون خفض الإنتاج للمساهمة في تعزيز الأسعار وكبح فائض المعروض.ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرهما من المنتجين في فيينا هذا الأسبوع لبحث تخفيضات محتملة في الإنتاج.وقال مصدران مطلعان إن لجنة المراقبة الوزارية […]

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