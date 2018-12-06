2018/12/06 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر..المؤبد لمرشد الإخوان ونائبه قضت محكمة مصرية، بالسجن المؤبد بحق محمد بديع مرشد الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".كما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة عدد من قيادات الجماعة الإرهابية من الاتهامات المنسوبة إليهم، ومن بينهم عصام العريان وسعد الكتاتنى وأيمن هدهد وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وحسام الشحات، وأمرت بانقضاء الدعوي الجنائية على محمد مهدي عاكف لوفاته.وفي وقت سابق، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم من دائرة قضائية مغايرة، التي تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات، مقابل مبالغ مالية، أمام مقر جماعة الإخوان الإرهابية بحي المقطم في القاهرة.

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