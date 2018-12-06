2018/12/06 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللهم..

إنا نسألك صباحاً

يملأ القلوب بانوار محبتك

وتفتح لنا فيه أبواب طاعتك

وتمطر علينا غيث عفوك ومغفرتك

اللهم احفظنا من شرور أنفسنا

وأجرنا من خزي الدنيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العهد نيوز" تصبحكم بالخير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العهد نيوز" تصبحكم بالخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).