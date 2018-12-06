تحالف النصر يدعو عبد المهدي إلى أخذ دوره والتصرف كقائد وطني شجاع وحازم

2018/12/06 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الخميس

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