2018/12/06 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتاحت سيول جارفة جراء التساقط المستمر للأمطار مناطق داخل السليمانية واطرافها.

وهطلت امطار شديدة منذ يوم امس في اقليم كوردستان وكانت نسبة الامطار المتساقطة خلال الـ24 الساعة الماضية 52 ملم في السليمانية.

وتساقطات ما نسبته 84 ملم في اقليم كوردستان حتى الان في معدل عال عما كان عليه في العام الماضي في الوقت نفسه حيث كان المجموع الكلي 111 ملم.

واجتاحت السيول الجارف مناطق ضمن الحدود الادارية للسليمانية ومنطقة "كرميان" اقليم كوردستان.

ودخلت فرق الدفاع المدني في حالة استعداد التام بعد تحذيرات من الانواء الجوية من احتمالية حدوث فيضان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيول تجتاح السليمانية واطرافها وتحذيرات من فيضانات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيول تجتاح السليمانية واطرافها وتحذيرات من فيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).