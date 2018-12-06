مسؤول كوردي: الغاء النقاط الجمركية يعزز التجارة مع باقي العراق

2018/12/06 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول كوردي إن قرار بغداد القاضي بإزالة النقاط الجمركية بين اقليم كوردستان وباقي مدن العراق سيعزز الحركة التجارية بين الجانبين.

وقبل نحو يومين قررت الحكومة الاتحادية العراقية سحب جميع موظفي النقاط الجمركية التي اقيمت مؤخراً بين محافظتي كركوك ونينوى وإقليم كوردستان.

وقال إياد حسن رئيس غرفة رئيس غرفة تجارة و صناعة دهوك لكوردستان 24 "هذه أخبار جيدة بالنسبة لرجال الأعمال لأنهم يدفعون الكثير من الضرائب، بحيث اصبح عملهم نتيجة لذلك، صعباً للغاية في الموصل والمدن الأخرى بسبب الاسعار المرتفعة" للبضائع.

وأضاف انه تم فرض ضرائب على التجار مرتين خلال الاشهر الماضية، الاولى عند المعبر البري بين اقليم كوردستان وتركيا والأخرى بين الإقليم والعراق عبر نينوى وكركوك.

وتابع حسن "رفعت الضرائب المزدوجة أسعار المنتجات المستوردة إلى المحافظات العراقية إلى حد كبير حيث كان معظم الناس يشترونها بأسعار باهظة".

وبعد استفتاء الاستقلال وسيطرتها على معظم المناطق المتنازع عليها أقامت الحكومة العراقية نقطتين جمركيتين على طريقين تربطان كركوك بكل من اربيل والسليمانية ونقطة ثالثة تربط الموصل بدهوك.



وكانت هذه النقاط الثلاث بديلاً عن نقطة تقع شمال بغداد.

وأشار حسن الى أن إزالة النقاط الجمركية سيعزز الحركة التجارية في باقي أنحاء العراق، وقال "تحتاج الموصل في هذه الأيام، على وجه الخصوص، إلى كل شيء تقريباً...



ولهذا اصبح بإمكان الناس في نينوى شراء البضائع والمنتجات بأسعار أقل عند تنفيذ القرار".

وسبق أن قال سكان وتجار وسائقو شاحنات البضائع إن حركة التجارة بين مدن اقليم كوردستان وباقي المدن العراقية انخفضت بسبب تلك النقاط.

وجاء الغاء النقاط الجمركية بعد تحسن العلاقات بين اربيل وبغداد والتي شهدت توتراً غير مسبوق في اعقاب استفتاء الاستقلال الذي عارضته بغداد وجابهته بقوة.

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