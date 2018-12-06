عبد المهدي يجتمع بنواب ديالى ومحافظها ورئيس مجلسها لمناقشة واقع المحافظة

2018/12/06 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اجتمع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بنواب ديالى ومحافظها ورئيس مجلسها لمناقشة واقع المحافظة.وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعا مع نواب محافظة ديالى ومحافظها ورئيس مجلسها وقائد الشرطة ".

وأضاف ان " ذلك جاء لمناقشة واقع المحافظة في جميع القطاعات".

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