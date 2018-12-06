انفجار كبیر یهز میناء تشابهار جنوب شرقي ایران

2018/12/06 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوی انفجار كبیر قبل لحظات فی میناء تشابهار جنوب شرقی ایران.

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