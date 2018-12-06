14 فبراير يشدد على أهمية إحياء ذكرى عيد الشهداء

2018/12/06 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد ائتلاف 14 فبراير، على أهميّة إحياء ذكرى عيد الشهداء، داعيا الشعب البحراني إلى الحضور الفاعل والمشاركة المكثفة في تعظيم هذه المناسبة، كما دعا اللجان الشبابيّة والنسائيّة في جميع مناطق البحرين إلى تنظيم جهود إحياء ذكرى هذا العام وتنسيقها بما يناسب تكريمًا لشهداء الأبرار.وينشر موقع /الانصار/ نسخة من بيان ائتلاف 14 فبراير التي […]

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