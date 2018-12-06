2018/12/06 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو: بعد خمس سنوات قضاها في سجون الكيان الخليفي..الشاب البطل وائل هاشم يُعانق الحرية alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: بعد خمس سنوات قضاها في سجون الكيان الخليفي.. الشاب البطل وائل هاشم يُعانق الحرية) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: بعد خمس سنوات قضاها في سجون الكيان الخليفي.. الشاب البطل وائل هاشم يُعانق الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).