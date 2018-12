رشيدة طليب تخطط لاصطحاب أعضاء الكونجرس في زيارة للضفة الغربية

2018/12/06 | 10:50

أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب عن نيتها اصطحاب مشرعين أمريكيين في زيارة تاريخية إلى الضفة الغربية في فلسطين.

وأشارت طليب إلى أن هدف الزيارة هو الوقوف على حقيقة الأوضاع وشرح ما يعاني منه الفلسطينيون جراء أفعال الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي الفلسطينية الأصل في تصريحات صحفية عن أنها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل وتطبيق العقوبات عليها لاحتلالها الاراضي الفلسطينية كما أنها ستدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل الكونجرس الأمريكي وخلال المناقشات مع الأعضاء.

