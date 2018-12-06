2018/12/06 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر أمني في ذي قار اليوم بمصرع وإصابة أربعة من مشجعي نادي الرفاعي الرياضي بحادث سير شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر أمني في ذي قار اليوم بمصرع وإصابة أربعة من مشجعي نادي الرفاعي الرياضي بحادث سير شمالي المحافظة .وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان السيارة التي كانت تقل المشجعين انقلبت اليوم على الطريق العام بين الشطرة والنصر ما تسبب بمصرع احدهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى مستشفى الشطرة لتلقي العلاج .وبين المصدر ان الضحايا كانوا جميعا من مشجعي نادي الرفاعي لكرة القدم وكانوا في طريقهم لحضور مباراة النادي مع نادي النصر .انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة أربعة من مشجعي نادي الرفاعي بحادث سير شمالي ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وإصابة أربعة من مشجعي نادي الرفاعي بحادث سير شمالي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).