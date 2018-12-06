2018/12/06 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تقرر ادخار رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الاخيرة

بغداد/..



قررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، ادخار رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018.

ووفقا للكتاب رقم (590)، الموجه الى جميع البنوك التجارية والصادر بتاريخ 4 كانون الاول 2018، انه "تم الايعاز بادخار رواتب الشهر 10 و11 و12 للعام 2018 لموظفي اقليم كردستان".

وافاد مصدر في مجلس وزراء الاقليم ان "قرار ادخار رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2018 تم توجيهه قبل عدة ايام الى وزارة المالية، الا ان وزير المالية قام بتأخير القرار حتى يتم اعداد قائمة بالرواتب الثلاثة وتوجيهها الى المديرية العامة للحسابات حتى يتم ادخار الرواتب الثلاثة بالكامل".



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