2018/12/06 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت وزارة الموارد المائية دائرة " تنفيذ اعمال كري الأنهر" في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، اعمال كري وتطهير الانهر و مغذيات الاهوار بهدف إيصال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: تنفيذ اعمال كري وتطهير الانهر و مغذيات الاهوار في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: تنفيذ اعمال كري وتطهير الانهر و مغذيات الاهوار في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).