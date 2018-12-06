لماذا نحتاج إلى مشاعر إيجابية؟

2018/12/06 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كل المشاعر تحدث في مكانها ووقتها الملائم ولكن المشاعر الإيجابية هي تلك التي نفضل أن تتكرر، وربما القليل من المشاعر السلبية من وقت لآخر لإثبات

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