2018/12/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع مؤشر "نيكي" لأدنى مستوى في 5 أسابيع، مع خسائر أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وفي ختام تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 1.9% إلى 21501.6 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 30 أكتوبر.

كما انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 1.8% إلى 1610.6 نقطة.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 113.02 ين.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق بعدما ألقت قوات الشرطة الكندية على المسئولة المالية داخل شركة "هواوي"، وذلك بناءً على مطالب الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العدل في كندا أن منغ وانزهو مسئولة القطاع المالي داخل شركة "هواوي" يتم تسليمها في الوقت الحالي للولايات المتحدة، وذكرت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز" أن الأمر متعلق باختراق العقوبات.

وأثارت أزمة شركة "هواوي" الصينية مخاوف من أن يتسبب ذلك في تعميق الخلاف مع الولايات المتحدة، حيث أن واشنطن وبكين اتفقا في الأسبوع الجاري على مشروع هدنة تجارية مدتها 3 أشهر يحاولا فيها التوصل لاتفاق تجاري مشترك.

وتأثرت سلباً شركات الرقائق في اليابان، فانخفض سهم "سومك" بنحو 6.6%، فيما تراجع سهم "شين أوستو" بنسبة 3.4%، بينما انخفض سهم "طوكيو إلكيترون" بنحو 4.5%.

كما تراجع سهم شركة "سوفت بنك" بنحو 4.9%.

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