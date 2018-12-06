2018/12/06 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | مجلس محافظة ذي قار يناقش آلية تعيينات التربية ونواب يكشفون عن مخالفات - تقرير: هاني الحربي
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مصدر الفيديو: PA3WoPmI6Aw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | مجلس محافظة ذي قار يناقش آلية تعيينات التربية ونواب يكشفون عن مخالفات - تقرير: هاني الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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