2018/12/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | مجلس محافظة ذي قار يناقش آلية تعيينات التربية ونواب يكشفون عن مخالفات - تقرير: هاني الحربي

مصدر الفيديو: PA3WoPmI6Aw

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