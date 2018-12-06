2018/12/06 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت وكالة الانباء الايراينة الرسمية، اليوم الخميس، أن انفجاراً وقع في مدينة جابهار جنوب شرقي ايران.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل_الغدير: انفجار جنوب شرقي ايران) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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