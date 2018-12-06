عاجل_الغدير: انفجار جنوب شرقي ايران

2018/12/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الانباء الايراينة الرسمية، اليوم الخميس، أن انفجاراً وقع في مدينة جابهار جنوب شرقي ايران.

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