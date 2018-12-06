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تعرف على المبادرة الحسينية للشباب المقبلين على الزواج

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تعرف على المبادرة الحسينية للشباب المقبلين على الزواج

الخميس 6 ديسمبر 2018 - 10:28

الصورة من الارشيف

اعلنت العتبة الحسينية، اليوم الخميس، عن اطلاق مبادرة لدعم الشباب المقبلين على الزواج ضمن مشروع صندوق بركات الجمعة المخصص لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج من العوائل المتعففة.

وقال المشرف على المشروع صباح عبد الكريم في تصريح صحفي تابعته "الغدير" إن "هذه المبادرة قبل عدة سنوات ساهمت وبشكل كبير في مساعدة الشباب المقبلين على الزواج".



وأضاف ان "فكرة هو نشر صناديق لجمع التبرعات من الأخوة المؤمنين المصلين في الصحن الحسيني الشريف لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج من العوائل المتعففة وتقديم المساعدة الممكنة لهم".



وتابع ان "العتبة المقدسة تقوم بتبني عبر المشروع شراء وتزويد المقبلين على الزواج بالأجهزة المنزلية والهدايا العينية". انتهى .



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