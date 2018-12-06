مورينيو يتهم بوغبا بالتخاذل

2018/12/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، كلمات حادة تجاه لاعبه الفرنسي بول بوغبا، وذلك حين سؤاله عن سبب غيابه عن تشكيل مواجهة آرسنال أمس.وقال مورينيو في تصريح مكتوب قبل المباراة، ونقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "لا يوجد مكان لأولئك غير المستعدين لتقديم كل ما عندهم".

وأضاف "يجب أن نكون أقوياء ولدينا الثقة والوحدة لخلق جو من التعاطف مع مشجعينا من خلال اللعب بالقلب والعاطفة وتقديم كل ما نقدر عليه".لكن فيما بعد، وبحديث قبل المباراة في المنطقة المختلطة، أكد البرتغالي أن "قرار غياب بوغبا عن التشكيلة الأساسية كان قرارًا تكتيكيًا بحتًا، حيث أن الفرنسي شارك في الدقيقة 75 من مجريات اللقاء".وتعتبر علاقة مورينيو وبوغبا واحدة من نقاط الحوار المثيرة للجدل في موسم مانشستر يونايتد الحالي، خاصة أن التقارير أشارت مؤخرًا إلى أن مورينيو وصفه بالفيروس عقب التعادل أمام ساثهامبتون.

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