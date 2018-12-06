2018/12/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكد عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي على التمسك بحق النادي في قضية اللاعب علي النمر لاعب نادي الوحدة السعودي.

وتقدمت إدارة النصر باحتجاج ضد مشاركة علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب أحمد عبده جابر بسبب ما اعتبره النادي مخالفاً للوائح اتحاد القدم كونهما من لاعبي المواليد.

ورفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الأخيرة، وذلك بعد تقديمه بعد الفترة المحددة بـ48 ساعة من انقضاء المباراة.



اختيارات المحررين أزمة إيسكو مع الريال | ما هي الأندية المهتمة بضمه، وهل برشلونة الأنسب لقدراته؟ قرعة نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، النظام والمنتخبات المتأهلة قرعة تصفيات أمم أوروبا 2020 | الموعد، القنوات الناقلة، أين ستقام وأكثر من ذلك كل ما تريد معرفته عن العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي: متى ستبدأ؟ وما هي المدة التي ستستغرقها؟

وقال المسؤول النصراوي في تصريحاته لقناة "العربية": سنسلم كل الوثائق التي تثبت أننا قدمنا الاحتجاج قبل انتهاء الوقت الى لجنة الاستئناف.

بن زنان واصل تصريحاته : "لا نتحمل أي خلل الكتروني في اتحاد القدم، وبالنسبة لنا الأهم أن البريد الإلكتروني تم ارساله قبل انتهاء موعد تقديم الاحتجاج".

الاتحاد السعودي يرفض احتجاج النصر ويعتمد فوز الوحدةhttps://t.co/PvGSQdd66N pic.twitter.com/Z34OKmzLMG

— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 5, 2018وأنهى المتحدث الرسمي للنصر : جميع المراسلات الآن عبر البريد الإلكتروني، ولدينا حق قانوني ولن نسكت عنه، و خلال ساعات سنقدم الاستئناف الى اللجنة المختصة في اتحاد القدم.

اشتعلت مواجهة ديربي الرياض بين فريق الهلال والنصر في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبكراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد صارم من المتحدث الرسمي لنادي النصر على اتحاد الكرة السعودي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد صارم من المتحدث الرسمي لنادي النصر على اتحاد الكرة السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).