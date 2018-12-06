2018/12/06 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المساعد الامني لمحافظة سيستان وبلوتشستان الايرانية لمراسلنا ان سيارة مفخخة انفجرت في شارع بمدينة تشابهار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنوب ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنوب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).