عبد المهدي يبحث مع حكومة ديالى المحلية وقيادتها الامنية واقع المحافظة

2018/12/06 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الخميس ، مع نواب محافظة ديالى ومحافظها ورئيس مجلسها وقائد الشرطة واقع المحافظة في جميع القطاعات.

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