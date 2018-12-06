2018/12/06 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربعة اقضية في السليمانية تعطل الدوام الرسمي فيها اليوم

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