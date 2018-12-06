2018/12/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من حزب بارزاني يزور السليمانية لحسم تسمية المناصب السيادية قبل 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من حزب بارزاني يزور السليمانية لحسم تسمية المناصب السيادية قبل 2019) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من حزب بارزاني يزور السليمانية لحسم تسمية المناصب السيادية قبل 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).