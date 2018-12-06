الحلبوسي يتطرق خلال الجلسة الى قضية ٢٨ سفير في الخارجية العراقية

2018/12/06 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتطرق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال جلسة، اليوم الخميس، الى وجود قائمة تتعلق بتعيين 28 سفير قدمتها الحكومة السابقة سيتم اعادتها للحكومة الحالية قبل التصويت عليهم من قبل مجلس النواب.

وذكر مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “الحلبوسي أشار خلال الجلسة إلى قضية ٢٨ سفير في الخارجية العراقية قدمتها الحكومة السابقة سيتم اعادتها للحكومة الحالية”.

وشدد الحلبوسي، على “ضرورة أن تتوفر الشروط اللازمة وإجراء المقابلات لهم من ناحية اللغة والمهنية والخبرة قبل التصويت عليهم من قبل مجلس النواب”.

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