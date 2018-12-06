فرض حظر للتجوال في الفلوجة بعد ضبط مفخخة

2018/12/06 | 14:40

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(المستقلة)… فرضت السلطات الامنية في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار يوم الخميس حظرا للتجوال بحثا عن عجلة مفخخة ثانية بعد ان تم ضبط الاولى من قبل الحشد الشعبي.

وقال مصدر امني ان “معلومات استخبارية وردت للقوات الامنية بوجود عجلة مفخخة ثانية داخل الفلوجة، والبحث جار عنها حاليا”.

واضاف المصدر ان السلطات فرضت حظرا مؤقتا للتجوال لضبط تلك العجلة.

وكان اعلام الحشد قد اعلن ان محور عمليات شرق الانبار تمكن، صباح اليوم، من القاء القبض على انتحاري يقود عجلة مفخخة في سيطرة الموظفين بمدينة الفلوجة.(النهاية)

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