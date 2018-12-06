البرلمان يتنازل أمام القضاء عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانونه

2018/12/06 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس، عن تقديم المجلس تنازل أمام القضاء عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانونه.

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