البرلمان يصوت على أن تكون لجنة الشهداء والسجناء مستقلة

2018/12/06 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان، الخميس، على أن تكون لجنة الشهداء والسجناء مستقلة.

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