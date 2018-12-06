فرنسا: لا نية لفرض ضرائب جديدة على الوقود في 2019

2018/12/06 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير المالية الفرنسي أن بلاده قررت التخلي عن زيادة الضرائب على الوقود المخططة للعام المقبل وأنه لم يتم تأجيله فقط.

وقال "برونو لميري" في مقابلة تليفزيونية نقلتها شبكة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك أيّ ضرائب جديدة على الوقود في عام 2019.

وكانت الحكومة أعلنت سابقاً أن زيادة الضرائب تم إرجائها حتى النصف الأول من العام المقبل، قبل الإشارة بالأمس إلى أنه تم إلغاءها.

وشهدت فرنسا على مدى الأسابيع الماضية احتجاجات دامية تسمى احتجاجات "السترات الصفراء" وتسبب في وقوع قتلى إلى جانب بعض الإصابات واعتقال المئات.

ومنذ مشاركته في قمة مجموعة الدول العشرين بالأسبوع الماضي، لم يتحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى العامة تاركاً التعليقات لرئيس حكومته "إدوارد فيليب".

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