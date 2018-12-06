محدث.. أسعار النفط تعمّق خسائرها لـ4.5% مع تقارير سلبية

2018/12/06 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 4.5% مع إشارات بشأن خفض أقل من التوقعات لإنتاج النفط من أوبك وحلفائها.

وبحلول الساعة 10:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 4.6% إلى 58.71 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 4.5% مسجلاً 50.49 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن ينعقد اليوم اجتماع منظمة أوبك السنوي في فيينا، حيث يناقش تطورات أوضاع السوق مع وجود تقديرات بأن يتخذ قراراً بخفض الإنتاج.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش اجتماع اليوم إن خفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً لأوبك وحلفائها ربما يكون كافياً.

وكانت تقارير قد أشارت سابقاً إلى أن أوبك وحلفاءها يخططون لخفض الإنتاج في العام المقبل بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكشف مسح عن وكالة رويترز، أمس، أن إنتاج أوبك ارتفع بمقدار 40 ألف برميل يومياً في نوفمبر الماضي.

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