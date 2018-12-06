أسهم السيارات بالبورصات الأوروبية تسجل أدنى مستوى منذ 2016

2018/12/06 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع قطاع السيارات في البورصات الأوروبية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ضغوط جديدة على الأسهم على خلفية القلق المتصاعد بشأن عودة التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويترقب المستثمرون الوضع بين الولايات المتحدة والصين بعد أن ألقت كندا القبض على المدير المالي لشركة هواوي من أجل إرسالها إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات تتعلق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

ويتزامن ذلك مع الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين لمدة 90 يوماً من تاريخ عشاء العمل الذي جمع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال عطلة الأسبوع الماضي وسط عقد مفاوضات بين الجانبين تهدف للتوصل إلى اتفاق جديد.

وتراجع قطاع السيارات وقطع الغيار في مؤشر "ستوكس 600" في تعاملات اليوم بنحو 2.6% ليكون الأسوأ أداءً في المؤشر الأوروبي الرئيسي.

وكان سهما "هيلا" لقطع غيار السيارات و"فاليو" الأسوأ أداءً بين أسهم السيارات في البورصات الأوروبية.

وكان مؤشر التكنولوجيا ثاني أكبر الخاسرين داخل "ستوكس 600" بانخفاض نسبته 2.5% مع هبوط سهم مورد هواوي "إس.إتي ماكرو" بنحو 4.2%.

وبحلول الساعة 10:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.3% إلى 346.2 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.5% إلى 6747.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016.

وشهد المؤشر البريطاني خسائر بنحو 10% خلال الربع الرابع من هذا العام حتى الآن في حين أنه شهد انخفاضاً نسبته 12% منذ بداية 2018.

ولا تزال تطورات البريكست هي المحرك الرئيسي للأسواق المالية في المملكة المتحدة وسط ترقب لصفقة تنظم مغادرة بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

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