مدرب الكرخ يحذر لاعبيه من صحوة الكهرباء

2018/12/06 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالكريم سلمان

حذر مدرب الكرخ عبدالكريم سلمان لاعبيه من الصحوة التي يعيشها فريق الكهرباء في الجولات الماضية، مؤكدا أن مباراة الفريقين المقرر لها السبت في الجولة الـ11 من الدوري لن تكون سهلة.

وقال سلمان في تصريحات خاصة ، اليوم، الخميس، إن مركز الكهرباء في جدول الترتيب لا يعبر عن مستوى الفريق، لاسيما وأنه يحقق نتائج إيجابية في الجولات الثلاث الماضية.

وأضاف “المنافس لا يستهان به ولم يكن صيدا سهلا ما يحتم على فريقنا أن يدخل المباراة بجدية لتحقيق النقاط الثلاث”.

وأوضح المدرب “فريقنا يحتل مركزا ممتازا، ولا نريد التفريط بموقعنا، وبالتالي هدفنا تحقيق الفوز”.

ويحتل الكرخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الكهرباء في المركز الـ18 بـ7 نقاط.

المصدر : كووورة

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