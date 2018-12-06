تغريدة تعاقد الهلال مع عموري الأكثر تداولاً على تويتر عام 2018

2018/12/06 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر تربعت تغريدة تعاقد الهلال مع اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري" على قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في السعودية خلال عام 2018.

اعلان الهلال التعاقد مع عموري شهد تفاعلاً كبيراً من جماهير الزعيم، والتي قامت بـ75,652 إعادة تغريد.

وفي المركز الثاني، جاءت تغريدة اعتزال ياسر القحطاني نهاية الموسم الماضي بـ67.590 إعادة تغريد.



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ثالثاً، حل الاستفتاء الذي طرحه تركي آل الشيخ حول النادي الأكثر جماهيرية على المركز الثالث بمشاركة وصلت إلى 4.5 مليون صوت وإعجاب.

ديربي الرياض، قمة الصدارة، من يفوز بها؟ ما قبل مباراة #الهلال و #النصر.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 6, 2018وكان حساب "تويتر" الشرق الأوسط أمس الأربعاء، قد كشف عن أكثر فرق كرة القدم ذكراً في السعودية، خلال العام 2018.

وتصدر الهلال قائمة الترتيب، فيما جاء النصر ثانياً وحل الاتحاد ثالثاً، فيما جاء الأهلي في المركز الرابع، ويمثل الترتيب السابق عدد المرات التي ورد فيها اسم النادي، دون التطرق إلى عدد المتابعين أو كمية التغريدات والردود.

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