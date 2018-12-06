بالوثائق .. مرشح للدفاع يقاضي مشعان الجبوري لتصريحاته في الفرات

2018/12/06 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رفع المرشح لتولي وزارة الدفاع هشام الدراجي دعوة قضائية ضد النائب السابق مشعان الجبوري على خلفية تصريحاته لقناة الفرات الفضائية والتي اشار فيها الى ان الدراجي وقع على وقع ضمانات للمحور الوطني بقيمة 30 مليون دولار مقابل منصب وزارة الدفاع .وجاء في نص الدعوى التي قدمها محامي اوكله الدراجي الى قاضي محكمة بداءة الكرخ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها اليوم " بتاريخ 14/12 وفي لقاء متلفز على فضائية الفرات قام المدعي عليه {مشعان الجبوري} بالاساءة الى موكلي {هشام داو عزيز الدراجي المرشح لمنصب وزير الدفاع ، وبواسطة اتصال هاتفي للبرنامج ، قام بالتشهير بسمعته واسناد واقعة قذف اليه لا صحة لها ، وجاء في اتصاله ما نصه {مرشح كتلة المحور لمنصب وزير الدفاع هشام الدراجي وقع لهم على صكوك ملايين الدولارات لثاء تعيينه بالمنصب وان استقالته مبيتة عندهم} ".انتهى

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