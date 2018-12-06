الحلبوسي يعلن تنازل البرلمان عن الحقوق التقاعدية للنواب

2018/12/06 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تقديم تنازل المجلس امام المحكمة الاتحادية عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب ويؤكد ان النائب شأنه شأن اي موظف اخر عند احالته الى التقاعد يخضع لقانون التقاعد العام.

وقال الحلبوسي ان عدد مشاريع القوانين التي لم تُشرع (١١١) مشروع تم اعادتها الى الحكومة لبيان رأيها بالقوانين التي تنسجم مع منهاجها الوزراي.

وقرر اعادة قائمة تتعلق بتعيين 28 سفير قدمتها الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية قبل التصويت عليهم من قبل مجلس النواب .

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