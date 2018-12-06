2018/12/06 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم المتنبىء الجوي نائل العلي، عن استمرار تأثير المنخفض الجوي على العراق ، حيث تزدادا فعاليته مساء اليوم وتشهد عدد من المناطق أمطارا غزيرة.وقال المشرف على صفحة “حالة الطقس على فيسبوك ، إن المنطقة الجنوبية تشهد أمطارا متوسطة تزداد غزارة احيانا تشتد في مناطق ذي قار الشمالية باتجاه محافظة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام تحذيرات للعراقيين من غزارة في الامطار ومنخفض جوي كبير في هذه المناطق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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