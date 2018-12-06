2018/12/06 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةأعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الخميس، أن القوات الأمنية أطلقت سراح تسعة محتجين بعد أن ألقت القبض عليهم خلال تفريق تظاهرة احتجاجية قرب ديوان المحافظة قبل يومين.وكانت فرقت القوات الأمنية قبل يومين تظاهرة احتجاجية غاضبة قرب ديوان المحافظة وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها مع بعض الصحفيين، ثم أخلت سبيل الصحفيين بعد انتهاء التظاهرة، وتم الابقاء على المحتجين رهن الاحتجاز لحين اطلاق سراحهم اليوم بتدخل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية في البصرة تطلق سراح تسعة محتجين احتجزتهم قبل يومين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية في البصرة تطلق سراح تسعة محتجين احتجزتهم قبل يومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).