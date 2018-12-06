2018/12/06 | 14:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | مستشفى الأمراض السرطانية في كركوك..
نقص الكوادر والمستلزمات الطبية - تقرير : قيس الزبيدي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | مستشفى الأمراض السرطانية في كركوك.. نقص الكوادر والمستلزمات الطبية - تقرير : قيس الزبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نقص الكوادر والمستلزمات الطبية - تقرير : قيس الزبيدي
مصدر الفيديو: F9p-eKdTZ6E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | مستشفى الأمراض السرطانية في كركوك.. نقص الكوادر والمستلزمات الطبية - تقرير : قيس الزبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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