2018/12/06 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | مستشفى الأمراض السرطانية في كركوك..نقص الكوادر والمستلزمات الطبية - تقرير : قيس الزبيدي

مصدر الفيديو: F9p-eKdTZ6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | مستشفى الأمراض السرطانية في كركوك.. نقص الكوادر والمستلزمات الطبية - تقرير : قيس الزبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | مستشفى الأمراض السرطانية في كركوك.. نقص الكوادر والمستلزمات الطبية - تقرير : قيس الزبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).