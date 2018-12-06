إطلاق سراح المتظاهرين التسعة المعتقلين في البصرة

2018/12/06 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، الخميس، 06 كانون الأول، 2018، إطلاق سراح المتظاهرين التسعة المعتقلين في المحافظة.

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