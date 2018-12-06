الحلبوسي يضع شرطين لتمرير 28 مرشحاً لتسلم منصب سفير

2018/12/06 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس (6 كانون الأول 2018)، شرطين لتمرير 28 مرشحاً من أجل تسلم منصب سفير.

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