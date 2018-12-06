الحلبوسي يعلن تقديم البرلمان تنازل امام القضاء بشأن الحقوق التقاعدية بقانونه

2018/12/06 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تقديم البرلمان تنازل امام المحكمة الاتحادية عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب.

موكدا ان النائب كأي موظف اخر عند احالته الى التقاعد يخضع لقانون التقاعد العام.

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