محمد الفقي - دوستويفسكي والألم

2018/12/06 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الفقي ربما يشكل مفهوم "الألم" واحداً من أهم مفاتيح الولوج إلى عالم الكاتب الكبير فيدور دوستويفسكي (1821-1881)، فهو يساعدنا على سبر الأغوار العميقة في نفوس شخصياته، وفتح أغلاق معقدة لفهم أفعالهم وردود أفعالهم، وهو بالتأكيد خير معين إذا أردنا الاقتراب من الفلسفة العامة التي تحكم أعماله الروائية، حتى أنه يقدم لنا زاوية رؤية ممتازة لفهم شخصية دوستويفسكي نفسه كإنسان.الألم حاضر دوماً في أعمال دوستويفسكي، ......

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