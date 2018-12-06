2018/12/06 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارحة_مجيد_عيدان آثار اجدادنا في أيادي غيرنا! سأل قاضي التحقيق احد السراق بعد ان اقتحم بيت احدى النساء المسنات والتي لا يوجد لديها أطفال او اقرباءلماذا قمت بسرقة الاشياء القيمة والثمينة من تلك المرأة؟اجاب اللص وبوقاحة: لانها كبيرة في السن ومريضة، بالاضافة الى انها وحيدة وليس لديها احد كي يرثها.تعجب القاضي من منطق هذا السارق، وحكم عليه لجريمته.كثير منا، وخاصة المغتربين، زاروا بعض ال......

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