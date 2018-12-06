تيار الحكمة: هناك إمكانية للتوصل إلى توافق على الوزارات الشاغرة

2018/12/06 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة الوطني عن إمكانية تسمية مرشحين متوافق عليهم قبيل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة.

وقال النائب عن التيار حسن خلاطي، في تصريح، إن الخلاف على تسمية المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية سيحسم قبل جلسة البرلمان الخاصة بتمرير الكابينة الوزارية.

وأضاف، ان القوى السياسية تواصل مباحثاتها للتوصل الى تسمية مرشحي وزارتي العدل والتربية أيضا واللتان أثيرت بسببهما خلافات داخل قوى المكونين الكردي والمسيحي.

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