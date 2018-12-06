الأمن الوطني يصدر توضيحًا عن

2018/12/06 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جهاز الأمن الوطني استيلائه على مبنى جامعة التراث ببغداد.

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