العراق يهزم البحرين في تصفيات آسيا لشباب الصالات

2018/12/06 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب منتخب شباب العراق لكرة الصالات، اليوم الخميس، على نظيره البحريني بنتيجة 5-1، ضمن التصفيات الآسيوية المقامة حالياً في الامارات.

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