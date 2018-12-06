إيران| تفجير إرهابي يستهدف مركز شرطة في مدينة تشابهار الساحلية

2018/12/06 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استُشهدَ ثلاثةُ أشخاصٍ واُصيب آخرون بتفجيرٍ انتحاريٍ استهدفَ مركزَ شرطةٍ في مدينةِ تشابهار جنوبَ شرقي إيران مساعدُ محافظِ سیستان وبلوشستان للشؤونِ الأمنيةِ الإيرانيةِ محمد هادي

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